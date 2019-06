Albania-Moldavia 2-0, sconfitta per Damascan: gioca 70′ e sfiora il gol

Si chiude questa finestra dedicata alle Nazionali per alcune squadre, tra cui l’Italia e anche la Moldavia di Vitalie Damascan, attaccante di proprietà del Torino che è stato convocato dalla sua Selezione per disputare le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Tuttavia quest’ultima apparizione della sua Moldavia non è stata particolarmente positiva, perché contro l’Albania il match è terminato 2-0 in favore degli albanesi, che hanno schiacciato gli avversari in maniera netta.

70′ – Tuttavia, l’attaccante del Toro Damascan può tornare dalla Nazionale con un bagaglio di esperienza sicuramente positivo, anche se non è arrivata la vittoria per la sua Selezione. Il centravanti ha totalizzato ben 70 minuti in campo nel corso della partita di ieri, non sfigurando in maniera particolare e cercando in ogni caso di rendersi utile alla causa di certo non facile.

GOL – Anche in questa sfida non è arrivato il gol per Damascan, ma questa volta ci è anche andato molto vicino l’attaccante del Toro. Infatti, al minuto numero 39, è stato imbeccato molto bene in area di rigore, ha stoppato il pallone ed ha tirato angolando bene la conclusione. Solo una super parata dell'”italiano” Berisha gli ha impedito di trovare la gioia del gol. In ogni caso l’esperienza acquisita da questa parentesi con le Nazionali è tanta per Damascan, che tornerà agli ordini di Mazzarri con la voglia di sbloccarsi e dimostrare le sue qualità.