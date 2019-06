Belotti: “Ripartiremo ancora più motivati: il Torino vuole alzare l’asticella”

Con la partita dell’altro ieri dell’Italia di Roberto Mancini contro la Bosnia-Erzegovina all’Allianz Stadium è terminata la stagione del Gallo Belotti. Il capitano granata nelle due ultime uscite con la maglia azzurra ha giocato 100′, in cui ha servito anche un assist vincente a Barella nell’1 a 0 contro la Grecia nel match dell’8 giugno. Al termine della partita con la Bosnia, in cui ha preso il posto di Bernardeschi all’80’, l’attaccante granata ha parlato in zona mista riflettendo, oltre che sul momento della Nazionale, anche sul futuro del Torino: “Spero di tornare prima del previsto dalle vacanza, vorrebbe dire che il Torino è stato ammesso in Europa League. Tra un mese al Filadelfia mi aspetto di ritrovare il gruppo storico, consolidato e ancora più motivato”.

OBIETTIVI – Il capitano granata conferma poi il pensiero di Salvatore Sirigu, suo compagno di squadra al Torino con il quale ha gioito e sofferto durante tutta la stagione: “La strada è quella giusta. Mi immagino un Torino con l’ambizione di entrare tra le prime della Serie A. L’obiettivo sarà migliorare quello che si è fatto quest’anno, in cui comunque abbiamo vinto almeno una volta con quasi tutte le squadre che hanno concluso il campionato davanti a noi. Ora dobbiamo alzare ancora l’asticella per essere competitivi con il gruppo delle primissime squadre”.

ALZARE L’ASTICELLA – Dunque sguardo già puntato alla prossima stagione con la maglia granata: l’attaccante italiano vorrà sicuramente conquistarsi un posto fisso con la maglia azzurra e confermare ciò che di buono ha fatto in questo campionato, ma senza porsi limiti: se il gruppo storico dovesse rimanere tutto è possibile. A prescindere dagli sviluppi del caso Milan.