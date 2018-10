Belotti tra un acciacco misterioso e la crisi di gol: valutazioni verso la Fiorentina

Continua il periodo negativo di Andrea Belotti, che non è certo il principale nè l’unico responsabile della rimonta subita dal Torino a Bologna, ma che altrettanto sicuramente non ha offerto il contributo che si sperava. Doveva esserci, al Dall’Ara, una prima risposta dopo la mancata convocazione in Nazionale. Non è andata così. Anzi, la prova è stata tra le sue peggiori: l’highlights principale è un mancato aggancio non certo complicato che lo avrebbe fatto arrivare solo davanti a Skorupski. In generale, non va dimenticato il bomber bergamasco è stato sicuramente ostacolato da un acciacco muscolare che ha messo la sua presenza da titolare in dubbio sino al riscaldamento pre-partita, in cui ha svolto un provino da solo per capire le sue condizioni .

Caricamento sondaggio...

DOLORE MUSCOLARE – Un dolorino risalente ad uno degli ultimi allenamenti in settimana che era stato taciuto da tutti. Anzi, Mazzarri nella conferenza stampa pre-partita aveva elogiato Belotti per il modo in cui aveva lavorato durante la sosta, senza fare minimamente riferimento ad un problema fisico. Ieri, invece, nel post-partita al Dall’Ara: “Andrea aveva un fastidio muscolare, ma sabato stava già meglio e voleva giocare a tutti i costi”. Tra l’altro, anche Zaza non era al meglio, reduce da un problema al polpaccio: per cui alla fine, anche per necessità, la scelta è stata quella di confermare il Gallo titolare. Nel giudicare la prestazione di Belotti, dunque, non si può non tenere conto di questo fattore.

VERSO LA FIORENTINA – Un altro fatto inconfutabile è però la mancanza del gol: solo due quelli segnati quest’anno, l’ultimo un mese fa (il 23 settembre contro il Napoli), su calcio di rigore. Molto poco per quella che doveva essere la stagione del ritorno di Belotti ad alti livelli. La squadra granata fa quadrato intorno al suo capitano (Falque: “Gli serve solo un episodio per sbloccarsi”) ed è bello, e giusto, che sia così. Intanto però Mazzarri lo ha sostituito (con Zaza) a partita in corso per la prima volta in questa stagione. Verso l’importante partita contro la Fiorentina il tecnico farà delle valutazioni, come è giusto che sia, sulle condizioni del giocatore. C’è una settimana di mezzo per prendere le decisioni del caso: qui ricordiamo solo che Mazzarri ha già tenuto una volta Belotti in panchina per scelta tecnica. Successe sul finire del campionato scorso, alla terzultima giornata contro il Napoli. E dunque non può escludersi a priori che possa succedere di nuovo.