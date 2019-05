Bilancio Torino 2018, inversione di tendenza: fatturato in calo e perdita di oltre 12 milioni

Da ormai 4 anni, qui su Toro News, analizziamo voce per voce il bilancio economico-finanziaro e lo stato patrimoniale del Torino FC, con l’obiettivo di di dare ai nostri lettori una visione che sia il più precisa possibile di quella che è la situazione economica in casa granata. E in questo finale di stagione, conclusosi con il Torino al settimo posto in classifica della Serie A, non saremo da meno: si parte con l’analisi del bilancio dell’anno solare 2018, da poco pubblicato dalla società presieduta da Urbano Cairo.

QUI IL RESOCONTO SUL BILANCIO 2017

In quest’analisi preliminare (a cui seguiranno poi come da tradizione gli approfondimenti su tutte le voci specifiche) è di primaria importanza il forte calo di fatturato; passato dai 146.4 milioni dell’anno di analisi 2017 (+91% rispetto al 2016), ai 93,8 milioni di euro registrati nel 2018. Circa 52,6 milioni di euro in meno (-35%) rispetto all’esercizio 2017. Una netta inversione di trend rispetto al passato, influenzata in maniera preponderante dalla diversa gestione degli acquisti e delle vendite in sede di calciomercato. Soprattutto dal forte calo delle plusvalenze: 15,3 milioni di euro, a fronte dei 71,2 milioni di euro del 2017.

