Bonifazi: alla Spal è maturato, adesso Mazzarri lo vuole valutare

Termina la stagione, è tempo di bilancio anche per i giocatori del Torino che hanno disputato il campionato in prestito altrove. Kevin Bonifazi ha disputato un ottimo campionato alla Spal. Messi alle spalle alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio ad inizio stagione, il difensore – che oggi è impegnato nel pre-ritiro della Nazionale Under 21 verso l’Europeo di categoria – ha disputato un’annata in crescendo. Dopo il rientro ha collezionato quattro panchine (dalla quinta all’ottava giornata) per poi scalare le gerarchie e diventare titolare nella difesa del tecnico Semplici.

IL BILANCIO – Le cifre, innanzitutto: 28 presenze (27 in Serie A e 1 in Coppa Italia), 2 gol e 1 assist. Tra le reti messe a segno da segnalare quella siglata alla Juventus nel match vinto proprio dalla sua Spal per 2-1: la ciliegina sulla torta di una stagione davvero positiva. E’ riuscito a unire tecnica e fisicità, dimostrandosi abile negli uno contro uno, con lui poche volte gli avversari riescono a spuntarla. Da sottolineare la sua velocità, che nel recupero dei palloni è fondamentali. Un difensore che sta maturando sempre più e che al Toro potrebbe sicuramente far comodo nel futuro: Mazzarri, che lo ha già avuto a disposizione tra gennaio e maggio del 2018, ha confermato a più riprese di averlo seguito con attenzione.

PROSPETTIVE – Il suo futuro in granata, però, non è ancora ben definito. Di certo oggi il ritorno al Torino appare scontato: su Instagram il giocatore ha già salutato Ferrara, Mazzarri è pronto ad accoglierlo nel ritiro di Bormio. I granata eserciteranno il diritto di controriscatto dalla Spal – pagando una sorta di premio di valorizzazione. Dopodiché si valuterà il da farsi, insieme all’entourage del giocatore. Il Toro, anche considerando il ritiro di Moretti, ha già diversi difensori sotto contratto: da Djidji (che verrà riscattato) a Lyanco, passando per Bremer. In ogni caso il tecnico di San Vincenzo stima Bonifazi, ma durante il precampionato deciderà che assetto avrà la difesa granata e allora si capirà di più sul futuro del classe 1996 a cui di certo non mancano gli ammiratori.