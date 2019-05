Buon compleanno Presidente.

Urbano Cairo, nato il 21 maggio 1957, spegne oggi 62 candeline. L’attuale Presidente del Torino è alla guida della società granata dal 2 settembre 2005. Il primo anno dalla sua acquisizione il Toro ottiene la promozione in Serie A nella finale playoff battendo il Mantova. Nel 2014 a seguito ai risultati raggiunti nella stagione passata, terminata con un settimo posto, ed alla squalifica del Parma, il Torino torna in Europa League dopo 20 anni di assenza, venendo eliminato dallo Zenit agli ottavi di finale. In questa stagione il Torino ha raggiunto il miglior risultato della sua gestione (60 punti in attesa dell’ultima partita), ma purtroppo questo non è bastato per l’Europa vista la conqusta della Coppa Italia da parte della Lazio. Cairo è anche uno degli uomini più in vista in Italia con merito a livello imprenditoriale: le acquisizioni di LA7, di RCS MediaGroup e la crescita di Cairo Communication e Cairo Editore sono specchio del successo imprenditoriale del Presidente granata.

Auguri di buon compleanno da tutta la Redazione di Toro News!