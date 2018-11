Cagliari-Torino, perché sì e perché no: granata per riscattarsi, ma il fattore Sardegna…

Mancano due giorni e finalmente sarà di nuovo campionato e il Torino tornerà in campo. In un inconsueto monday night i granata dovranno cercare di far risultato, un campo difficile per tutti. Come di consueto, nel pre Cagliari-Torino, analizziamo gli aspetti per cui credere nei granata e quelli per avere timore dei rossoblù.

La prima motivazione riguarda sicuramente la voglia di riscatto degli uomini di Mazzarri. La sconfitta contro il Parma è inaspettata dopo la grande partita di Genova e ha infastidito non poco l’allenatore di San Vincenzo. Per questo i granata saranno affamati e vorranno tornare a convincere con una prestazione all’altezza, smentendo chi prospetta un campionato da metà classifica.