Cairo: “Con VAR equa, Toro in zona Champions. Agnelli deve reiterare le scuse”

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha di nuovo parlato del Torino a margine della presentazione del 102º Giro d’Italia. È tornato sulla questione del VAR, cercando di attenuare le polemiche ma facendo notare che senza errori il Toro sarebbe molto più in alto: “Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions. Non pensiamo alla Var e al passato, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina.”

Poi Cairo ha difeso il proprio tecnico Mazzarri: “Ha protestato ma voleva solo spiegarsi con l’arbitro e non era certo aggressivo. C’era rimasto male per alcune decisioni. Da parte sua c’è voglia di fare un bel campionato, in maniera corretta, pulita e positiva.”

Parole di conforto anche per il suo capitano, Andrea Belotti: “Belotti non è in crisi. Ha segnato due reti ma ci sono momenti per un attaccante in cui la palla non entra. Belotti ha tanta qualità, è assolutamente in condizione di ribaltare tutto”.

Infine la dichiarazione più dura e pesante: “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile. È una bruttissima pagina, serve rispetto per tutte le persone che non ci sono più. Il Grande Torino era una squadra straordinaria, ragazzi con il mondo ai piedi e la vita in mano”.