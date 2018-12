Cairo: “Auguri Toro. Un regalo? Il Robaldo: la squadra è completa”

Il presidente Urbano Cairo nel giorno del compleanno del Torino ha rilasciato un’intervista a Radio Rai: “Oggi è una data importante, una ricorrenza importante per noi. Per il centenario facemmo una bellissima festa. Dovremo trovare l’occasione per farne un’altra: ci penseremo per il futuro. I tifosi ne sarebbero felici, io pure, perché festeggiare il Toro nel suo giorno di compleano è bellissima. Una storia lunga e in certi momenti tragica che ha fatto del popolo granata un popolo speciale e molto bello”.

Scheda 1 di 6