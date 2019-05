Calciomercato Torino, Niang: “Voglio restare al Rennes”. E i francesi chiedono lo sconto

Il campionato di Serie A 2018/2019 è finito, tutti i responsi sono arrivati e il Torino si ritrova in settima posizione senza poter accedere all’Europa League. Adesso è arrivato il momento di pensare alla fase estiva, in cui predomina il calciomercato, in cui la società granata dovrà agire in maniera positiva per la squadra, per rinforzare un effettivo già unito e compatto come è stato dimostrato nell’arco di tutta la stagione. A tener banco, in uscita, c’è la questione relativa a M’Baye Niang, attaccante del Toro che potrebbe lasciare i granata definitivamente.

ADDIO – Nell’aria c’è un addio tra il Torino e Niang. Il calciatore franco-senegalese, già nelle utlime settimane h dichiarato di non essere nel posto giusto a Torino e di voler rimanere al Rennais, squadra in cui ha giocato tutta la stagione 2018/2019. Il feeling con il Toro non è mai veramente cominciato, soprattutto sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic che lo aveva fortemente voluto. Ed ora c’è la prospettiva di un addio, il Rennais vorrebbe riscattare un giocatore che in Francia ha avuto un buon rendimento, in particolare nella seconda parte di stagione. E il giocatore, dopo l’ultima partita di campionato ha anche dichiarato esplicitamente di voler rimanere con il Rennais: “Abbiamo iniziato a parlare di una mia possibile permanenza. Incontrerò la dirigenza per parlare ancora e prendere quella che sarà la decisione migliore per tutti. Mi piacerebbe restare e credo che anche il club voglia che io rimanga.“

SCONTO – Tuttavia, il Rennais vuole chiedere uno sconto al Torino per riuscire a strappare l’attaccante. La società granata ha fissato sui 15 milioni la cifra per prendere Niang, considerata troppo alta dalla squadra transalpina. Il Toro, da quanto traspare dalle ultime ore, non ha intenzione di ritrattare il prezzo e rimane fisso sulle sue posizioni, attendendo il pagamento stabilito. Nel corso delle prossime settimane la situazione si definirà ulteriormente, con Niang che aspetta di conoscere il suo futuro.