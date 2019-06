Calciomercato Torino, Bonifazi piace ad Atalanta e Roma. E lui vuol giocare

La buona stagione a Ferrara con la SPAL ha portato più società a monitorare Kevin Bonifazi. D’altronde in terra emiliana il 23enne difensore di proprietà del Torino ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A, avendo confermato quanto di positivo mostrato in B sempre con i ferraresi. Dopo il Milan, sull’ex SPAL si sono posati anche gli occhi di Atalanta e Roma. Di certo, sul suo futuro tutto è ancora da valutare.

SPAZIO – Al momento Bonifazi è in ritiro con la Nazionale Under 21 e da Coverciano è già stato chiaro sulle sue intenzioni per la prossima stagione: “Non so dove, ma vorrei giocare. Sono felice di avere un contratto col Torino, poi vediamo cosa succederà sul mercato. Ancora non ho sentito Mazzarri”. L’obiettivo del giocatore originario di Toffia è quello quantomeno di potersela giocare alla pari con tutti per poter rimanere in granata. Saranno probabilmente decisive le valutazioni di Mazzarri, che probabilmente lo porterà con sé in ritiro.

CONCORRENZA – Da considerare il fatto che il Torino abbia già sotto contratto diversi difensori: gli intoccabili Izzo e Nkoulou ma anche Djidji (che sarà riscattato dal Nantes), Bremer e Lyanco, oltre ai giovani Ferigra e Singo. Un certo sovraffollamento c’è, a Mazzarri e alla società il compito di decidere su cui puntare. Bonifazi è stato acquistato nel 2014 a parametro zero da Massimo Bava per la Primavera. Una sua cessione, quindi, in ogni caso rappresenterebbe una corposa plusvalenza.