Calciomercato Torino: idea Verdi complicata, su Berenguer c’è il Bilbao

Uno dei primi rinforzi del Torino, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere Simone Verdi. L’attaccante, ora in forza al Napoli, potrebbe essere in uscita e, nel caso non venisse confermato, il Torino sarebbe intenzionato a riportare il ragazzo all’ombra della Mole. Ci sono due scogli all’operazione, però: il rapporto tra Cairo e De Laurentis, visto che da sempre le trattative tra i due sono lunghe e complesse. Il secondo riguarda il prezzo del cartellino. Un anno fa Verdi fu acquistato per 25 milioni e difficilmente il Napoli farà sconti. Per questo, nonostante l’interesse, l’affare sembra molto complicato.

