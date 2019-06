Calciomercato Torino, la Lazio rimette gli occhi su Baselli

Il Torino comincia a pensare attentamente al calciomercato, e deve guardarsi anche dalle altre squadre che hanno cominciato a mettere gli occhi su alcuni dei giocatori del Toro. Questo è il caso di Daniele Baselli, che è entrato nell’orbita della Lazio, squadra che aveva già un interesse per il centrocampista granata, ed ora, dopo la stagione positiva dell’ex Atalanta, la squadra di Inzaghi vorrebbe portare a Roma Baselli.

DISTANZA – Per il momento, ciò che è arrivato da parte della Lazio è un semplice interessamento, non c’è ancora stata un’offerta per il giocatore e le parti continuano ad essere molto lontane. Per ora, il giocatore non dovrebbe muoversi dal capoluogo piemontese, ma si attendono altri sviluppi su questo fronte, con la cauta sicurezza ad oggi che Baselli non dovrebbe andare via.

COPPA – Dopo la bella annata appena conclusa, e altri tre anni in cui Baselli è sempre stato al centro del progetto granata, il centrocampista potrebbe andarsene se dovesse arrivare un’offerta da una squadra di molto più in alto rispetto al Toro, che giochi per esempio la Champions League nelle prossime stagioni. Non è il caso della Lazio, che parteciperà all’Europa League e per Baselli non sarebbe un vero e proprio salto in avanti così netto. Ad ogni modo si vedranno gli eventuali risvolti per il centrocampista che, ad oggi, resta molto legato al Toro.