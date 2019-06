Calciomercato Torino, Segre: dopo il rinnovo, su di lui Ascoli e Brescia

Jacopo Segre è pronto a tornare a casa, dopo una stagione tanto positiva quanto complicata con la maglia del Venezia, conclusa con una retrocessione veramente beffarda. Nonostante le difficoltà della stagione dei lagunari, da inizio stagione al termine del campionato hanno cambiato in panchina Vecchi, Zenga e Cosmi. Il centrocampista uscito dalla Primavera granata ora è in scadenza di contratto e, visti i buoni segnali lanciati da Venezia, il Torino è interessato proporgli il rinnovo così da poter continuare ad avere in rosa un giocatore che tra i grandi ha già messo in mostra doti interessanti. L’ipotesi di allungamento del contratto si aggira tra un biennale e un triennale.

PROSSIMA STAGIONE – La sua stagione non è passata inosservata e su di lui ci sarebbero già gli occhi di Ascoli e Brescia, con le rondinelle che sono a caccia di rinforzi per il loro ritorno nella massima serie italiana. Le due società hanno iniziato con i primi contatti, ma al momento non ci sono vere e proprie trattative per il giocatore. Intanto lui può partire per il ritiro di Bormio per mettersi in mostra davanti agli occhi di Mazzarri.