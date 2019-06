Calciomercato Torino, si valuta Verdi: in caso di addio al Napoli i granata sono favoriti

Simone Verdi potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante classe 1992, dopo una sola stagione con la maglia del Napoli, potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra che gli garantisca più continuità e un maggiore minutaggio. Ecco che in caso di partenza dell’attaccante italiano, la squadra favorita è il Torino di Walter Mazzarri. Sarebbe dunque un ritorno quello di Verdi, lui che la maglia granata l’ha già indossata dal 2011 al 2013. Con la squadra piemontese ha giocato 12 partite in Serie B nella stagione 2011-2012 e 4 partite in Serie A l’anno successivo.

ALTERNATIVA IMPORTANTE – Sicuramente al Torino di Mazzarri farebbe sicuramente comodo un giocatore come Simone Verdi. L’approdo a Torino sarebbe una destinazione gradita all’attuale numero 9 partenopeo originario di Broni, comune in provincia di Pavia. La trattativa sarà tutt’altro che facile per due motivi principali: il primo è il prezzo del cartellino dell’ex attaccante rossoblù. La società partenopea ha acquistato il giocatore lombardo dal Bologna pagandolo ben 25 milioni di euro e difficilmente il Napoli abbasserà il prezzo del cartellino di Verdi. Il secondo riguarda i rapporti che ci sono tra Cairo e De Laurentiis: le trattative tra i due presidenti sono state sempre molto lunghe e complesse. Una parte importante della trattativa potrebbe averla Branchini, agente sia di Verdi che di Sirigu, che gode di un ottimo rapporto con il Torino.