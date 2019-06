Candellone, promozione da protagonista: ora la chance in B col Pordenone

21 anni e un futuro tutto da scrivere: Leonardo Candellone ricorderà a lungo la stagione appena terminata, in cui è stato assoluto protagonista della promozione in B dei suoi con 15 goal in 37 presenze. Quindici goal per sognare il grande calcio, magari con la maglia del Toro, come per altro ha dichiarato ai nostri microfoni: “Quello di tornare in granata è un sogno che tengo custodito, sicuramente è un obiettivo che mi sono posto”. Probabilmente, però, Leonardo dovrà aspettare ancora. L’ipotesi più probabile per l’attaccante classe 1997 è il rinnovo del prestito a Pordenone.

Per un percorso di crescita graduale quello di Pordenone è l’ambiente ideale, soprattutto per un giocatore che ha contribuito in maniera decisiva alla storica promozione in cadetteria. Prima della fine della stagione aveva dichiarato: “Se dovesse arrivare la promozione non nascondo che probabilmente la mia priorità sarebbe quella di tornare a Pordenone perché qui sto vivendo una stagione magica e sono felice”. La promozione in B, alla fine, è arrivata e la volontà di tutte le parti in causa sembra quella di prolungare il prestito. Candellone è legato al Torino fino al 2020 e il club granata ne sta monitorando la crescita con attenzione: il classe 1997 è pronto a stupire anche in Serie B.