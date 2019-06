Chapecoense, la maglia del portiere è dedicata al Torino

Tra le nuove maglie della Chapecoense ne spunta una granata. Si tratta della divisa del portiere ed è una dedica al Grande Torino. Entrambe le squadre hanno subito un destino tragico: i piemontesi sono periti in un incidente aereo il 4 maggio 1949 poco prima della conquista del loro quinto scudetto consecutivo, i brasiliani il 28 novembre 2016 si stavano apprestando a giocare la finale di Copa Sudamerica e sono stati coinvolti in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellín.

Le due squadre ormai sono legate da un profondo legame. Lo scorso agosto la Chapecoense è atterrata all’ombra della Mole per disputare un’amichevole che rimarcasse ulteriormente l’amicizia tra i due club. Nell’occasione c’è stata una visita dei biancoverdi a Superga e al Museo del Grande Torino. L’amichevole è terminata 2-0 a favore dei granata (leggi qui). Adesso, in occasione della presentazione delle nuove maglie – che è stata un successo come sottolinea il profilo Instagram ufficiale della società – è spuntata una maglia dedicata al Toro, una piacevole sorpresa che farà sicuramente piacere alla piazza granata.