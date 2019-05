Che voto date alla stagione del Torino?

E’ arrivato il momento del giudizio finale: chiediamo a voi lettori di Toro News di esprimere un giudizio sulla stagione del Torino di Mazzarri, conclusa con il settimo posto in Serie A a 63 punti (record nell’era Cairo) che però non vale l’Europa a causa della vittoria in Coppa Italia della Lazio.

Sono cinque le possibilità, equamente bilanciate, per esprimere il vostro giudizio sulla stagione del Torino: 4 (molto negativo), 5 (negativo), 6 (sufficiente), 7 (positivo), 8 (molto positivo). Vi chiediamo altresì un giudizio netto: nessun mezzo voto, solo numeri interi.

Votate!