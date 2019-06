Si parla di Andrea Belotti sull’edizione odierna del Corriere di Torino. Il centravanti granata è stato grandissimo protagonista al rientro in campionato. Con un grande strappo ha seminato Manolas e servito a Barella il pallone che ha sbloccato la partita. Nel finale un altro pallone super per Chiesa, che ha mancato l’appuntamento con lo 0-4. Nel complesso un ottima prova del Gallo, che non si è mai risparmiato.