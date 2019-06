Cucchietti, campionato da protagonista nell’Alessandria: il futuro è da valutare

Dopo l’ottimo campionato con la Reggina, Tommaso Cucchietti, portiere classe 1998 di proprietà del Torino, ha disputato un’altra buona stagione da titolare. L’estremo difensore è sceso in campo per ben 31 volte da titolare con l’Alessandria, mantenendo la rete inviolata in 8 occasioni e subendo 38 goal. I grigi hanno totalizzato 45 punti e si sono qualificati ai play-off, in cui sono stati eliminati dalla Pro Vercelli: Cucchietti è sempre stato un punto fermo per mister Alberto Colombo.

Per quanto riguarda il futuro, Cucchietti ha un contratto con il Torino fino al 2021 ed è già stato in orbita prima squadra. Sinisa Mihajlovic lo volle nella rosa del Torino 2016/2017 come terzo portiere alle spalle di Hart e Padelli: tante panchine, zero presenze. Per questo il giovane estremo difensore ha chiesto di essere mandato in prestito, prima a Reggio Calabria e poi ad Alessandria. Anche in questa stagione, il futuro di Cucchietti sarà da valutare: la volontà del portiere non è quella di rimanere in granata come vice-Sirigu, per questo probabilmente sarà girato ancora una volta in prestito.