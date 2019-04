Damascan, niente Primavera: resta con Mazzarri. E col Cagliari è il primo ricambio

Vitalie Damascan non giocherà il ritorno della finale di Coppa Italia Primavera per rimanere aggregato con la Prima squadra. Il giovane talento moldavo classe 1999 si allenerà per tutta la settimana seguendo gli ordini di Walter Mazzarri e sarà convocato per la partita in programma domenica alle 12:30 contro il Cagliari. Questo perchè, per il match di domenica, non saranno a disposizione il capitano Andrea Belotti (fermato un turno dal Giudice Sportivo) e Iago Falque, ancora out per l’infortunio rimediato nella sfida contro la Fiorentina (QUI i dettagli).

PRIMO RICAMBIO – Vista l’emergenza nel reparto avanzato Damascan domenica sarà il primo ricambio come prima punta, alle spalle di Simone Zaza. Considerate appunto le assenze di Belotti e Iago Falque, per l’attaccante moldavo ci potrebbe anche essere qualche speranza di esordio in Serie A, magari nei minuti finali se la partita dovesse incanalarsi nel modo giusto. Acquistato nel gennaio 2018 dallo Sheriff Tiraspol per 1.5 milioni di euro, ha iniziato la sua avventura in granata solo a luglio, dopo aver atteso per mesi il passaporto comunitario. E’ stato fin da subito aggregato alla Prima squadra nel ritiro di Bormio, ma non è ancora riuscito a dimostrare di essere già maturo per cimentarsi con il campionato italiano. Ad ottobre è arrivata la convocazione con la propria Nazionale, la Moldavia, con la quale ha collezionato 5 presenze fino a qui.

POCA FORTUNA – Gli è stata data anche qualche chance nella Primavera di Coppitelli per esplodere: con i granata è stato autore di 5 gol fra Coppa Italia e Viareggio, mentre in campionato non è riuscito a trovare la via del gol nelle sue 7 apparizioni. Ha giocato la finale di andata contro la Fiorentina da titolare, ma non ha inciso. Ora salterà il ritorno per rimanere a disposizione di Mazzarri. Intanto lui si prepara segnando questa straordinaria rete in allenamento, in attesa di domenica…