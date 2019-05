De Silvestri lo sprinter dalla 38^ giornata, e lui su Twitter: “Bolt chi?”

La Serie A annuncia sul profilo ufficiale Twitter: “Lo sprinter della 38ª giornata di Serie A è Lorenzo De Silvestri che ha compiuto l’accelerazione più forte, raggiungendo i 36.52km/h!”. Una statistica interessante per l’esterno granata che ha chiuso la stagione segnando proprio contro la Lazio. Una gara in cui non ha mollato nulla, andando a segnare con un tocco felpato il gol del 3-1 finale. Continua a spingere sino a fine partita, sembra instancabile. Notevole considerando che si trattava dell’ultima partita di campionato.I 36.52km/h confermano l’ottima prestazione e su Instagram De Silvestri ironizza e risponde al cinguettio della Serie A così: “Bolt chi?”.