De Silvestri: “Mazzarri ha lavorato molto con i terzini, Sirigu studia tutti i rigori. Ai ragazzi dico di studiare”

E’ un Lorenzo De Silvestri a 360° quello che si è raccontato nel format video “A casa di“, dove Cronache di Spogliatoio, seguito profilo Instagram, va a casa di famosi calciatori per intervistarli e discutere a tutto tondo delle loro ambizioni come delle loro storie e della loro visione tattica.

Per la durata del lungo video (che trovate nella IGTV di Cronache di Spogliatoio), dopo aver analizzato azioni di calcio non professionistico, utili a spiegare bene il ruolo in questo caso del terzino, tra errori comuni da evitare e buone pratiche da seguire, il giocatore ha parlato del suo passato e delle sue esperienze umane come professionali, dalla scuola calcio al Torino.