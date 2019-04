Derby della Mole, in vendita i biglietti per il settore ospiti

Ora è ufficiale, sono in vendita i biglietti per il derby della Mole, che, alla fine, si svolgerà venerdì 3 maggio alle 20:30 presso l’Allianz Stadium. Il prezzo dei tagliandi è di 45€ e saranno acquistabili solamente da chi dispone della Tessera di Fidelizzazione del Torino F.C.

Qui il comunicato della Società:

“Si comunica che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Stadium per il match Juventus vs Torino, in programma venerdì 3 maggio alle ore 20.30.

Il prezzo del tagliando è di euro 45,00.

In relazione a quanto previsto dalla Determinazione dell’ ONMS n. 18/2019 la vendita dei tagliandi avverrà esclusivamente a presentazione di Tessera di Fidelizzazione del Torino F.C. e documento d’identità.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:30.

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito si comunicano gli indirizzi dove i tifosi potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni (si ricorda che la richiesta deve essere fatta anche se lo striscione risulta presente nell’albo nazionale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Mail: richieste.striscioni@juventus.com

Fax:011.6563.9257