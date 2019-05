Edera, a Bologna poco spazio: futuro da valutare

Tra i giocatori che faranno rientro a Torino dopo le esperienze in prestito c’è anche Simone Edera. Trasferitosi a gennaio al Bologna in prestito secco insieme a Lyanco, l’esterno non ha avuto la stessa fortuna del compagno.

IL BILANCIO – Complice infatti qualche problema fisico di troppo e la contestuale esplosione di Orsolini, Edera ha faticato a trovare spazio. L’esterno in rossoblu ha collezionato infatti solamente quattro presenze complessive, tre delle quali da titolare. Si può dunque affermare che l’avventura in prestito non sia stata positiva per il giocatore, che in questa seconda parte di stagione avrebbe dovuto trovare minutaggio per fare esperienza in vista di un ritorno alla base. Ma non ci sono state le condizioni per trovare continuità. Un’occasione mancata, insomma, per cui ora il giocatore ed il Toro dovranno fare le opportune valutazioni.

FUTURO INCERTO – Ed il futuro, a questo punto, rimane tutto da scrivere. Il Toro ha più volte dimostrato di credere nelle potenzialità del giocatore, come si evince infatti dalla formula del trasferimento al Bologna: un prestito secco, senza possibilità per i felsinei di trattenere il giocatore. Al momento, però, risulta difficile immaginare che Edera possa trovare da subito grande spazio in granata, sebbene Mazzarri lo conosca e lo apprezzi. Il futuro, insomma, è ancora da definire: il giocatore tornerà a disposizione di Mazzarri che insieme a società e giocatore cercherà di trovare la soluzione migliore per tutte le parti in causa.