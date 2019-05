Empoli-Torino 4-1, la moviola: Mazzoleni non sbaglia nell’unico episodio

È una moviola povera di episodi quella del 37º turno di Serie A perché ad Empoli la partita scivola via senza recriminazioni. Buona quindi la direzione di Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, coadiuvato da Paganessi e Vivenzi. Bene anche Orsato al VAR nell’unico episodio del primo tempo che ha richiesto un silent check.

L’unica situazione degna di nota riguarda Izzo, intervenuto in scivolata al 7′ del primo tempo su un tiro di Farias. L’Empoli protesta e in diretta sembra che effettivamente il difensore partenopeo abbia toccato il pallone con il braccio. Mazzoleni lascia giocare e ha pienamente ragione: già dalle prime immagini è evidente che la sfera sbatta sulla schiena del difensore. Orsato, infatti, conferma la scelta del direttore di gara e lascia giocare nonostante le proteste empolesi.

La partita è stata fisica ma corretta e l’arbitro ha cercato di far giocare le due squadre, tanto è vero che la prima ammonizione è arrivata solo al 71′ per un intervento in netto ritardo di Farias su Moretti. Corretta anche l’ammonizione per Berenguer al minuto 84.