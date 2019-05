Così il Toro affonda a Empoli: dalla topica di Aina allo scollamento tra i reparti

Il Torino ha colto una sconfitta pesante contro l’Empoli, subendo ben 4 gol dai toscani in quella che è stata la gara in cui i granata hanno dato l’addio al sogno europeo. E’ stata la sconfitta più larga dell’intera annata: mai la squadra di Mazzarri aveva perso concedendo tre reti di scarto. E analizzando la dinamica delle reti subite, risulta chiaro che a penalizzare i granata siano stati un approccio molle e una gestione della gara scriteriata.

La prima marcatura empolese, quella di Acquah al 27′, nasce da un passaggio sbagliato di Aina, che regala la sfera agli avversari. Pajac parte da sinistra e sfugge alla destra di De Silvestri, cerca un filtrante che viene intercettato dal nigeriano. Il quale, con un errore da scuola calcio, gioca di nuovo la palla al centro con un tocco di prima da dimenticare, in una situazione di pressione empolese. Inoltre il passaggio è impreciso ed è a metà strada tra De Silvestri e Meité.

La palla torna sui piedi di Pajac, che serve Acquah: Aina si ferma e gesticola verso i compagni, perde una frazione di secondo decisiva, il ghanese gli gira intorno e conclude di prima intenzione verso la porta di Sirigu con un tiro non forte ma molto preciso. C’è chi intravede delle responsabilità del portiere: in effetti quella dell’ex Toro non era una conclusione irresistibile.