Genoa-Torino 0-1, Nkoulou: “Oggi è stato come giocare in casa, l’importante era vincere”

Al termine della gara tra Genoa e Torino, in zona mista si è presentato Nicolas Nkoulou. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: “La cosa più importante era vincere, è stata complicata fino all’ultimo ma questo rende la vittoria ancora più bella. Oggi è stato come giocare in casa, i nostri tifosi ci hanno trasmesso molto entusiasmo. Bisognerà recuperare le energie con il Milan”.

Claudio Sala, che svela: “Nicolas lo conosco, abbiamo fatto una cena insieme”, gli chiede: “Cosa succede quando un difensore subisce un ammonizione nei primi minuti del match?”. Il difensore risponde: “Bisognerà stare molto concentrati tutta la partita. Io oggi sono stato attento nel corso di tutta la partita e fortunatamente non è arrivato un cartellino giallo”.

Il difensore si è reso protagonista per i suoi look che fanno sempre molto discutere all’interno dello spogliatoio. A tal proposito spiega: “Anche questo fa parte di me. Sul campo cerco di essere il più concentrato possibile, fuori credo di dovermi vivere la vita, di farmi piacere quando mi vesto”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android