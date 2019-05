Giudice Sportivo: il Torino alla prima giornata della prossima stagione senza squalificati

Uscito l’ultimo verdetto del Giudice Sportivo e le notizie per il Torino sono positive. Nella lista dei giocatori che dovranno saltare la prima giornata della prossima stagione di Serie A, non figura alcun granata. Mazzarri, così, potrà affrontare il primo match dell’annata 2019/2020 senza squalificati. La squadra più colpita è il Sassuolo che dovrà fare a meno di Berardi e Magnanelli (entrambi squalificati per una giornata e multati: il primo per 3.000€ e il secondo per 1.500€). Alla lista si aggiungono poi: Bakayoko, Perisic, Ilicic e Keità Balde.