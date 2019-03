Graziani: “Belotti merita la Nazionale. Ma ci sono rimasto male per la sua intervista”

Ciccio Graziani, storico bomber dell’ultimo scudetto granata, è tornato a parlare del Torino. In particolar modo, nella sua intervista al programma radiofonico “Maracanà” di MC Sport Network, l’attenzione si è focalizzata su Belotti e sulla mancata convocazione. Graziani ha voluto anche fare un appunto al Capitano del Toro riguardo all’intervista pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

“Mi dispiace che Roberto Mancini abbia messo da parte Belotti, che per me avrebbe meritato la chiamata in Nazionale. Oggi ho letto la sua intervista (sulla Gazzetta dello Sport ndr) e ci sono rimasto un po’ male. Ha citato solo il Grande Torino, cosa giustissima che va fatta sempre, ma non ha ricordato il mio Toro, che per anni è stato alla pari della Juventus”.