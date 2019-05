Gustafson si gioca la finale playoff, Djoulou la permanenza in Lega Pro

BONIFAZI (SPAL): Ultima di campionato per la compagine allenata da Semplici. Domenica sera i ferraresi chiuderanno la Serie A contro un Milan alla disperata ricerca della Champions League. Per Bonifazi si preannuncia ancora una maglia da titolare, un’ultima occasione per convincere il Toro?

LYANCO, EDERA (Bologna): I felisnei non hanno più nulla da chiedere al campionato, dopo un girone di ritorno da top club e sfileranno al Dall’Ara contro il Napoli. Lyanco dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Edera ancora dalla panchina.