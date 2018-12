I biglietti per il derby: al via la vendita libera. Esaurite Maratona e Primavera

È partita questa mattina la vendita libera dei biglietti per assistere al derby tra Torino e Juventus in programma sabato 15 dicembre alle 20:30 allo stadio Grande Torino. Sono andate esaurite in fase di prelazione le due curve: in pochi minuti la curva Maratona, lo scorso sabato la Primavera, ultimo giorno utile per i possessori di tessera cuore Toro. Rimangono tagliandi a disposizione nei distinti e nelle tribune.

I prezzi sono i seguenti:

45 euro in Curva Maratona (prezzo unico);

in Curva Maratona (prezzo unico); 45 euro in Curva Primavera (prezzo unico);

in Curva Primavera (prezzo unico); 60 euro nei Distinti Granata ( 30 euro per gli Under 16);

nei Distinti Granata ( per gli Under 16); 70 euro in Tribuna Granata ( 35 euro per gli Under 16);

in Tribuna Granata ( per gli Under 16); 130 euro nelle Poltroncine Granata ( 65 euro per gli Under 16);

nelle Poltroncine Granata ( per gli Under 16); 300 euro in Tribuna Grande Torino (150 euro per gli Under 16).

I tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 45 euro.

Vivaticket ( Il Torino Football Club ricorda che l’unico rivenditore autorizzato dalla Società per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe del Torino FC è www.vivaticket.it ).

Tutti gli altri siti che effettuano compravendita di biglietti NON sono autorizzati dalla Società, la quale diffida da questo tipo di acquisti e non si ritiene in alcun modo responsabile di problematiche derivanti dall’acquisto di tagliandi al di fuori del circuito Vivaticket.

E’ inoltre possibile prenotare la propria esperienza Toro Life al prezzo di 400 euro (280 euro per gli under 16).