Il Torino è realista, il ritiro non si sposta: poi chissà…

Con la notizia della non-decisione della Camera giudicante sul caso Milan, il Torino è in una situazione di stallo. I preliminari di Europa League inizierebbero, eventualmente, il 25 luglio ovvero 12 giorni dopo l’arrivo a Bormio dei granata. Vista la situazione, non pare neanche plausibile la possibilità di anticiparlo, cosa che potrebbe anche rappresentare un rischio in virtù della stagione che verrà se il Torino non dovesse partecipare alla competizione europea. D’altronde iniziare presto un ritiro dà spesso effetti negativi per quanto riguarda la forma fisica nell’arco della stagione. Allo stesso tempo, in caso dovesse essere ammesso, sarebbe inadeguato arrivare all’esordio ai preliminari impreparati. Non bisogna però farsi illusioni, perché non è ancora stata fissata una data dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna e perché la sentenza potrebbe non favorire i granata.

Di certo, però, il Torino non può farsi trovare impreparato nel caso toccasse proprio ai ragazzi di Cairo scendere in campo per i preliminari. E questo sembra una possibilità remota per una questione di tempistiche, considerando le dichiarazioni di Cairo e Comi nei giorni scorsi (le parole di CAIRO e di COMI). Entrambi hanno affermato con grande decisione che sono pronti a qualsiasi evenienza, ma lo hanno fatto prima della decisione della Camera giudicante di attendere il verdetto del TAS. Si aspettavano una decisione in un senso o nell’altro, che non è arrivata. Ora il rischio che le tempistiche si dilatino c’è. Ma non si può escludere nemmeno possano arrivare novità da Losanna o da parte dello stesso Milan (che potrebbe anche chiedere un ricorso d’urgenza) nei prossimi giorni. In tal caso, il Torino sarebbe pronto a cambiare i suoi piani. Ma per ora non ci si vuole illudere di nulla.