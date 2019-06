Il Toro ai raggi X, ep. 1: l’inserimento dell’esterno opposto e l’asse De Silvestri-Belotti

Finito il campionato è tempo di analisi e approfondimenti: studiare nel dettaglio le caratteristiche del Torino può essere utile per comprendere meglio alcune dinamiche di gioco e i possibili margini di miglioramento. Su ToroNews, passeremo la squadra di Mazzarri ai raggi X evidenziandone le giocate principali in fase offensiva e difensiva. Come noto, gli esterni sono sempre stati fondamentali nelle squadre allenate dal tecnico di San Vincenzo. Anche nel Toro è così, le fasce costituiscono il principale sbocco della costruzione di gioco: l’azione inizia sempre dai tre centrali difensivi, che devono alzare il raggio d’azione con il giro-palla dal basso e hanno il fine ultimo di servire i laterali per mandarli al cross. Essendo uno dei temi di gioco ricorrenti, il Toro di Mazzarri ha segnato buona parte dei suoi goal grazie ai cross arrivati dalle fasce.

ESTERNO OPPOSTO – I granata mandano in area tanti uomini: gli attaccanti, la mezzala di turno ma anche l’esterno opposto. Proprio dal traversone sul secondo palo per l’esterno opposto sono arrivate diverse realizzazioni; gli specialisti in questa giocata sono Lorenzo De Silvestri, e Ola Aina che grazie alla loro fisicità, all’ottimo stacco di testa e ai cross di Ansaldi riescono sempre ad impensierire i difensori avversari arrivando da dietro. Gli esempi più rappresentativi sono i goal realizzati in Sampdoria-Torino, Torino-Udinese e Frosinone-Torino.

In tutte le occasioni menzionate, è stato Ola Aina a ricevere i cross di Ansaldi e De Silvestri. Contro la Sampdoria e il Frosinone, Aina ha servito due assist di testa rispettivamente a Falque e Belotti (bellissimo il goal in girata), mentre con l’Udinese si è messo in proprio e ha realizzato di testa la rete da tre punti. La trama però è sempre la stessa: palla da un esterno all’altro e goal del Toro.

DE SILVESTRI-BELOTTI – Funziona a meraviglia anche l’asse De Silvestri-Belotti. Il tema tattico è lo stesso – palla sugli esterni e cross a premiare gli inserimenti degli attaccanti – e i risultati addirittura migliori: 4 assist di De Silvestri per Belotti in questo campionato e tante occasioni create. Ad essere sconfitte dall’intesa tra i due granata, Sampdoria e Sassuolo: i blucerchiati sono stati puniti sia nella gara d’andata che in quella di ritorno da due colpi di testa di Belotti da attaccante di razza. Splendida, poi, la rovesciata realizzata contro il Sassuolo (peccato per quella respinta da Consigli), molto bello anche l’assist+tap-in sulla scodellata di Baselli.