Immobile contro Belotti, la Nazionale sullo sfondo: a meritarla di più è il Gallo

Oggi alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino scenderanno in campo nella 38° giornata di campionato, l’ultimo match della stagione, il Torino di Walter Mazzarri e la Lazio di Simone Inzaghi. Una partita che dal punto di vista di classifica ha poco da dire: i biancocelesti, grazie alla vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 2 a 0, hanno ottenuto la qualificazione diretta in Europa League e dunque il Toro è già matematicamente escluso dalle coppe europee. Ai granata non resta che difendere il settimo posto: in caso di sconfitta infatti, i ragazzi di Mazzarri verrebbero sorpassati in classifica e chiuderebbero il campionato in ottava posizione. Toro-Lazio dunque sarà soprattutto la sfida tra Belotti e Immobile: i due cannonieri delle rispettive squadre con l’obiettivo di raggiungere la convocazione con la Nazionale italiana per i prossimi impegni di giugno con Grecia e Bosnia-Erzegovina validi per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Traguardo che probabilmente raggiungerà Belotti, come già ammesso pubblicamente da Mancini.

RENDIMENTO – Per il rendimento delle ultime partite senza alcun dubbio è il capitano dei granata a meritare non solo la convocazione, ma anche un posto da titolare in questa Nazionale. Ciro Immobile ha collezionato fino ad ora 35 presenze in Serie A fino ad ora con 14 gol e 6 assist. L’attaccante biancoceleste però ultimamente è fuori forma: in campionato non segna dal 7 aprile nel match pareggiato contro il Sassuolo. Prima di quel gol il numero 17 non compariva nel tabellino dei marcatori dal 10 marzo, suo ultimo gol su azione a Firenze. Dopo l’ottimo inizio, negli ultimi due mesi il centravanti biancoceleste sembra aver perso il fiuto del gol. Si può dire il contrario del Gallo Belotti: dal punto di vista realizzativo, il numero 9 granata, a partire dal 10 marzo – che segna indicativamente l’inizio del digiuno dell’attaccante della Lazio – ha dato una svolta alla sua stagione. Infatti proprio dal 10 marzo, dalla partita in trasferta contro il Frosinone, il capitano granata ha segnato ben 6 gol in 10 partite.

OBIETTIVO NAZIONALE – Sia Immobile che Belotti hanno come obiettivo quello di comparire nella lista dei convocati del CT Roberto Mancini per le due gare in programma l’8 e il 16 giugno contro la Grecia e la Bosnia-Erzegovina. Lunedì uscirà l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni di giugno e il capitano granata pare molto più certo della convocazione in Nazionale rispetto a Immobile, ex compagno in granata (i due giocarono insieme per qualche mese nel Torino di Ventura da gennaio a giugno 2016), ma prima c’è in ballo il match di domenica: al Grande Torino i granata ospiteranno la Lazio nell’ultima giornata del campionato italiano con il confronto diretto fra i due attaccanti tutto da vivere.