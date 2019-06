Italia, parla Sirigu: “Io titolare? Mi farebbe piacere, ho sempre pensato prima agli obiettivi nel Toro”

Direttamente da Coverciano, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato Salvatore Sirigu: “Buffon? È una figura importante per il calcio. Viene visto come icona della Juventus, ma per gli italiani è il portiere che ha vinto l’ultimo mondiale. Nel suo futuro credo ci sia un ruolo legato alla Nazionale, rientrerebbe nella normalità delle cose e del suo percorso. Io titolare agli Europei? Io sono tornato in Nazionale lavorando quotidianamente e pensando prima ai miei obiettivi nel Toro. Non ho mai nascosto il piacere di essere titolare, quando vengo qua mi metto a disposizione come se dovessi sempre giocare titolare. A volte lo sono stato, altre no: ma questo non è un problema.