La probabile formazione del Torino: c’è l’ipotesi di un centrocampo rinforzato

Vigilia di campionato per il Torino e Walter Mazzarri, che si prepara a mettere a punto la formazione anti-Genoa. Il tecnico, che ha diramato oggi la lista dei convocati, dovrà fare a meno di Djidji, Iago Falque e Millico, tutti e tre fermi ai box per noie fisiche.

In difesa Mazzarri schiererà l’ormai consueto trio composto da Izzo, Nkoulou e Moretti, mentre a centrocampo si potrebbe optare per una soluzione di quantità che preveda contemporaneamente in campo Lukic e Meité oltre a Rincon (che dovrà stare attento ai cartellini a causa della diffida), con sulle fasce De Silvestri (la mascherina per lui non dovrebbe essere un problema, avendo già avuto un’esperienza simile l’anno scorso: in caso contrario è pronto Aina), ed Ansaldi. In attacco ritorna Belotti, assente alla scorsa gara a causa della squalifica: a dargli supporto, leggermente arretrato, potrebbe disporsi il diffidato Baselli, con Berenguer (come Parigini) pronto a entrare a gara in corso. Lo spagnolo però non ha perso tutte le speranze di giocare titolare: nella riunione tecnica di domattina verranno sciolte tutte le riserve.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Baselli; Belotti. Allenatore: Mazzarri