La probabile formazione del Torino: Bremer dal 1′, Falque favorito su Berenguer

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Torino-Lazio, 38′ giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Mazzarri, che ha parlato nel pomeriggio in conferenza stampa, dovrebbe aver sciolto quasi tutti i dubbi legati alla formazione da schierare contro la Lazio, anche se permangono alcuni ballottaggi.

In difesa non ci sarà Moretti dal 1′, come detto dal tecnico; la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Izzo, Nkoulou e Bremer. Per quel che riguarda la mediana, chi dovrebbe essere sicuro di un posto è Rincon (come anche De Silvestri): poi ci sono i ballottaggi, come ad esempio quello che vede Ansaldi protagonista, rientrato in gruppo ma insidiato da Aina, o quello che vede giocarsi il posto dal 1′ a Lukic e Meité (con il primo favorito sul secondo). A sostegno di Belotti dovrebbero esserci poi Baselli e Falque, ma in queste ore Mazzarri valuterà se preferirgli Berenguer.

TORINO-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Baselli, Falque; Belotti