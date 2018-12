La probabile formazione del Torino: Mazzarri vara il Toro-due

I granata già in campo domani sera. I ragazzi di Walter Mazzarri affrontano al quarto turno di Coppa Italia il Sudtirol di mister Zanetti. Come ha già anticipato il tecnico granata oggi a Torino Channel, domani farà turnover a partire dalla porta: ci sarà salvo sorprese Ichazo. In difesa rivedremo sicuramente Bremer, al suo fianco Moretti e Lyanco. Il tecnico granata pare orientato a schierare un 3-4-2-1 con la mediana formata da Lukic e Baselli; sulle fasce possibile ballottaggio Aina-Berenguer a destra e Parigini che andrebbe a sinistra, ma sembra favorito lo spagnolo. Davanti chance per Soriano e Edera che agiranno alle spalle di Zaza, che dovrà approfittare dell’occasione per ritrovare la via della rete.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

TORINO (3-4-2-1): Ichazo; Bremer, Lyanco, Moretti; Parigini, Lukic, Baselli, Berenguer; Soriano, Edera; Zaza. Allenatore: Mazzarri