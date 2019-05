Lazio, a Torino senza obiettivi: Inzaghi pensa al turnover

È una Lazio che non ha più niente da chiedere al campionato quella che domenica pomeriggio farà visita al Toro. Grazie alla vittoria della Coppa Italia, infatti, i biancocelesti hanno riscattato una stagione che rischiava di prendere una brutta piega. Già, perché se la coppa fosse andata all’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si sarebbe ritrovata costretta ad una corsa sul Toro per cercare di centrare l’ultimo posto disponibile per l’Europa League.

CAMBIO TRA I PALI – Nonostante si tratti di uno spareggio per il settimo posto, la Lazio arriverà dunque senza grandi motivazioni alla gara di domenica del Grande Torino. Non è un caso, infatti, che Inzaghi stia pensando di far giocare chi fino a questo momento ha trovato poco spazio. Tra i pali, ad esempio, avanza la candidatura di Proto. A comporre la retroguardia a tre, invece, dovrebbe essere confermato il trio Bastos-Acerbi-Radu, anche se Wallace scalpita per una maglia da titolare.

CORREA SQUALIFICATO – In mediana l’esclusione eccellente potrebbe essere quella di Luis Alberto: il fantasista spagnolo potrebbe lasciare spazio a Cataldi. Panchina in vista anche per Milinkovic-Savic. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti, con Parolo e Lucas Leiva a completare la mediana del 3-5-2. Sugli esterni, invece, Romulo verso una maglia da titolare sulla destra con Lulic a sinistra e Marusic in panchina. In avanti, data la squalifica di Correa, Inzaghi è orientato a schierare le due punte: pronto Caicedo al fianco di Immobile.