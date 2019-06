Leghe Europee: netto no per la Super Champions

Una proposta per cambiare la Champions League, per farla diventare una Super Champions: dopo il no dell’Italia (con 19 squadre su 20 che hanno votato per il no), anche le Leghe Europee si sono dimostrate contrarie a questa modifica proposta da Eca e dalla Uefa. Questo è ciò che si è capito dal board dell’European Leagues a Zurigo in cui si è trattato questo argomento. Oltre quella della Serie A, c’erano anche la lega portoghese, danese, russa, francese, svizzera, tedesca, olandese, spagnola, polacca, svedese e inglese. Il prossimo 11 settembre, a Nyon, le parti si incontreranno nuovamente insieme a Uefa e Eca.