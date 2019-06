L’Europa e il rischio beffa: il TAS non ha in programma udienze sul Milan sino ad agosto

Cresce il rischio di una beffa per il Toro, per quanto riguarda un eventuale ripescaggio in Europa League al posto del Milan. Già, perché la camera giudicante dell’UEFA ha sospeso il giudizio sul triennio 2015-18 in attesa della sentenza del TAS relativa al triennio precedente, il 2014-17. Ma il rischio concreto è che tale sentenza non arrivi in tempo utile per favorire un ripescaggio dei granata. Nella giornata di ieri è stata infatti aggiornata la lista delle udienze in programma al TAS in programma da domani al 14 agosto e tra queste non figura quella sul Milan.

IL MILAN VEDE L’EUROPA – Sarebbe una vera e propria beffa per il Toro, perché la sentenza dell’UEFA relativa al triennio 2015-18 avrebbe probabilmente portato all’esclusione del Milan, complice la recidività del club rossonero nelle violazioni dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Con la decisione di attendere il TAS, però, la situazione si è complicata e per il Milan è sempre più vicina la partecipazione alla prossima Europa League. A meno che i rossoneri decidano di richiedere una procedura d’urgenza (leggi qui), si potrebbe infatti dire che le speranze del Toro siano prossime allo zero. Una situazione che in ogni caso andrà monitorata, ma al momento il Milan vede molto più vicina l’Europa.