La ripresa al Filadelfia: calore del pubblico, Izzo in gruppo

16.34 Termina la seduta. I giocatori sono tutti rientrati. Attraverso un comunicato il Torino giustifica le assenze di Moretti, Nkoulou e Ichazo (leggi qui)

16.26 Izzo, Baselli, Belotti e Zaza stanno effettuando tiri nella porta ridotta. Gli altri sono tutti rientrati

16.22 I giocatori stanno rientrando, l’allenamento volge alla conclusione

16.17 Stanno effettuando tiri in porta su porte piccole per la precisione, le conclusione vengono effettuate dalla distanza di 20 m. Gli unici ad andare in gol sono stati: Izzo e Zaza.

16.06 Ai giocatori è consentito effettuare possesso con soli due tocchi, conferma che Mazzarri richiede un gioco veloce da parte della sua squadra

16.04 Anche Sirigu si è unito ai compagni e sta effettuando gli esercizi con il pallone di possesso palla

15.50 Si ritorna agli esercizi con il pallone, nel campo secondario. I giocatori stanno effettuando possesso palla: nove contro nove.

15.45 Terminano gli esercizi con la palla e si passa alla fase atletica. Variazioni per i granata: a tratti del perimetro del campo i giocatori corrono di più, a tratti meno

15.29 Esercizi tecnici con il pallone per i giocatori

15.25 Stanno svolgendo le proprie esercitazioni anche i portieri. Presenti Sirigu, Rosati e il 2001 Trombini. Non è sceso in campo Ichazo

15.20 Spalti pieni nel giorno dell’Epifania al Filadeflia, come si può vedere dalla foto sottostante

15.15 Presente Armando Izzo, che era uscito anzitempo contro la Lazio. Non si vede ancora Moretti, anche lui aveva accusato un problema fisico nell’ultimo match

15.12 La squadra di Mazzarri sul campo secondario che sta effettuando riscaldamento, applausi da parte dei tifosi quando i giocatori passando sotto la tribuna

15.00 I granata si allenano in un clima quasi primaverile: sole e temperatura mite nel capoluogo piemontese

Amici di Toro News, eccoci in diretta dal Filadelfia, dove il Torino di Mazzarri riprende quest’oggi la preparazione il lavoro di avvicinamento verso la prima gara del 2019. Tra una settimana si torna in campo: si giocherà al Grande Torino contro la Fiorentina, sfida in programma alle 15.00 valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’allenamento odierno è previsto a porte aperte a partire dalle 15.00. Rimanete con noi per seguire gli aggiornamenti live dal Filadelfia.