Lo stadio ringrazia il Toro: giro d’onore della squadra tra applausi e cori

Non è arrivata la qualificazione in Europa League, ma il Toro ha fatto sognare i suoi tifosi. E alla fine di Torino-Lazio, gara che ha sancito il raggiungimento del settimo posto a 63 punti, il Grande Torino ha tributato il suo saluto alla squadra. Tutti i giocatori, con indosso una maglia dedicata ad Emiliano Moretti, hanno fatto un giro di campo con le rispettive famiglie per salutare il pubblico, accorso anche quest’oggi in massa. Moretti portato in trionfo sotto la curva, poi cori ad personam per molti giocatori, in primis Sirigu e Belotti. Un bel modo per lasciarsi in vista di un futuro che può vedere il Torino sempre più protagonista.

