Lyanco saluta il Bologna: “Addio e grazie”. I tifosi: “Resta con noi!”

Lyanco ha pubblicato nella giornata di ieri un video su Instagram in presentazione della partita contro il Napoli, che chiuderà la stagione per i felsinei. Il post rappresenta per il difensore brasiliano un modo per congedarsi dai rossoblù dopo aver giocato 12 partite e segnato anche una rete: “Tutto pronto per domani e con un clima molto speciale, di addio al Bologna e di gratitudine per tutti questi mesi!“. La reazione dei supporter felsinei è stata immediata, con il video che è stato riempito dalle loro attestazioni di affetto e di riconoscenza. Tutti hanno palesato la voglia della conferma del difensore brasiliano con molti messaggi come “Resta con noi” o “Devi rimanere”. Tra i vari commenti sotto il video, ci sono anche dei messaggi di tifosi granata, che gioiscono per il ritorno al Torino del difensore. Sta di fatto che, ora come ora, domenica giocherà la sua ultima partita con la maglia del Bologna prima di tornare al Torino in virtù del prestito secco. Lo stesso Lyanco specifica nel suo post che quello di domenica è un “addio”.

GIOCATORE RISTABILITO – La notizia più importante per la società granata e per mister Mazzarri è che Lyanco è tornato in forma. La scelta del prestito secco in terra emiliana dunque ha dato i suoi frutti e il Torino il prossimo anno potrà contare di nuovo su un giocatore dall’alto potenziale (recentemente è anche arrivata la convocazione per la selezione Brasiliana Under 21) sul quale Cairo aveva fatto un notevole investimento di nove milioni.