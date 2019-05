Mazzarri, intensità e lavoro: Torino-Lazio è comunque una finale

Sliding doors. Torino-Lazio sarebbe potuta essere la partita più importante della stagione, uno scontro diretto per il settimo posto da giocare in casa. La vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia ha tolto questa possibilità ai granata, escludendo la settima posizione dall’Europa League. Walter Mazzarri sta comunque preparando Toro-Lazio come se questo non fosse mai accaduto. Il tecnico del Toro, infatti, ha dichiarato già in due occasioni di voler chiudere bene questo campionato a tutti i costi e per farlo sta facendo lavorare duramente la squadra, come dovesse giocare uno scontro diretto decisivo.

Niente relax pre-vacanze, quindi, per il Toro che dovrà riscattarsi dalla sconfitta di Empoli, nota stonata in un campionato ottimo. Le motivazioni sono comunque molteplici: l’orgoglio, i tifosi che accorreranno numerosi al Grande Torino, Moretti che chiuderà con il calcio giocato, un record di punti da migliorare, ma anche blindare il simbolico settimo posto che, se l’Atalanta avesse vinto la Coppa Italia, sarebbe valso un posto in Europa League. Oltre all’importanza del piazzamento a livello economico, mantenendo il settimo posto con più di 60 punti, i granata avrebbero davvero poco da rimproverarsi.