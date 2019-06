Mazzarri parla e il Toro segna: il suo carisma arma in più per la prossima stagione

Una squadra che funziona è una squadra che al valore tecnico ed alle motivazioni può affiancare una buona guida. Quest’anno il Torino, che ha fatto una buona stagione, ha avuto con sé un tecnico di qualità come Walter Mazzarri, che ha saputo valorizzare i singoli e costruire un ottimo gruppo. Una questione di carisma insomma, che ha portato benefici a tutto il Toro, come dimostrano i goal segnati dai granata subito dopo l’intervallo, vale a dire dopo che sono stati dati i correttivi e le indicazioni sulla base di quanto visto nella prima frazione.

SPOGLIATOIO – Dei 52 goal segnati quest’anno dal Torino, ben 19 (il 37%) sono stati messi a segno dal 45′ al 60′: viceversa, solo 3 goal (l’8%) sono stati subiti da Sirigu nella stessa frazione di tempo. Ciò vuol dire che Belotti e compagni rientrano in campo dopo l’intervallo galvanizzati dalle parole e dalle indicazioni del tecnico. I giocatori hanno quindi piena fiducia in Mazzarri, che dal canto suo riesce ad esercitare molta presa sui suoi ragazzi.

LA CHIAVE – L’affiatamento e la presa mentale sul gruppo sarà un’arma su cui il Toro punterà nella prossima stagione. Non è un mistero che molte delle concorrenti dei granata stiano cambiando profondamente i loro assetti per rilanciarsi. In quest’ottica quindi il gruppo unito costruito dall’esperienza del tecnico granata potrebbe risultare avvantaggiato rispetto ad un gruppo ancora non affiatato.