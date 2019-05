Media spettatori negli stadi di Serie A: il Torino è all’ottavo posto

Si è già evidenziato come questa stagione abbia portato il Torino di Cairo a stabilire la cifra più alta di media spettatori da quando i granata giocano all’Olimpico Grande Torino, con 21385 spettatori (QUI i dettagli). I risultati della squadra, che ha lottato sino alla penultima giornata per un posto in Europa – unitamente alle promozioni messe in atto dal club granata in diverse partite casalighe – hanno sicuramente ridestato un bell’entusiasmo nell’ambiente. Stavolta mettiamo il dato di media spettatori per una singola partita del Torino in relazione con quello degli altri club della Serie A 2018/19 (dati Transfermarkt).

LA CLASSIFICA – Al primo posto, c’è l’Inter, con una media davvero notevole di 61 423 tifosi a partita. La squadra del nostro campionato che ha la media più bassa è l’Empoli, con appena 9 506 tifosi di media a partita. I granata di Mazzarri occupano l’ottava posizione in classifica, con una media – come detto – di 21 385 tifosi che si recano allo stadio per vedere il match della propria squadra del cuore. Resta davanti la Fiorentina, che ha portato allo stadio più persone nonostante un girone di ritorno disastroso. Va certamente considerata la variabile della capacità dello stadio: l’Olimpico-Grande Torino ha una capienza di 27.994 spettatori, non certamente paragonabile agli 80.018 che può toccare un’arena come San Siro. Lo stesso “Artemio Franchi” può ospitare 47.282 persone.

Di seguito la tabella con la media dei tifosi per ogni squadra di questa stagione:

(dati transermark.it)