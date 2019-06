Milan, voci su Gazidis: “La sua conferma dipende anche dalla sentenza UEFA”

Stanno vivendo una settimana di attesa Milan e Torino, che aspettano la sentenza dell’UEFA per conoscere quello che sarà il destino dei due club. Già, perché come ampiamente spiegato nelle scorse settimane, i rossoneri rischiano di essere esclusi dalle competizioni europee, con il Toro che sarebbe di conseguenza ripescato.

GAZIDIS SOTTO ESAME – Ma in casa Milan la questione con la UEFA non è l’unico problema da risolvere. Secondo un’indiscrezione del Corriere dello Sport, sarebbe in bilico la posizione di Ivan Gazidis. L’amministratore delegato è in rossonero da appena sei mesi, ma il fondo Elliot Management Corporation starebbe seriamente valutando la sua posizione, pensando di togliergli le deleghe sportive. Una decisione che, se davvero venisse presa, suonerebbe come una bocciatura del dirigente ex Arsenal.

ATTESA PER LA SENTENZA – Sempre secondo il Corriere dello Sport, tutto lascerebbe pensare che il futuro di Gazidis possa dipendere da quello che accadrà con la UEFA. Il fondo Elliot si aspetta che il dirigente possa ottenere il massimo per il Milan ed al tempo stesso incrementare i ricavi del club rossonero dato che dal suo insediamento non si sono ancora registrati miglioramenti. In casa Milan, insomma, cresce l’attesa per la sentenza dell’UEFA: da lì dipenderà il futuro del club e di Gazidis.