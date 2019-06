Moldavia, stasera la sfida all’Albania: Damascan cerca continuità

Dopo una stagione con pochi acuti in maglia granata, con la spola tra prima squadra e Primavera, Damascan sta cercando di ritagliarsi spazio con la maglia della Nazionale moldava. Un’occasione potrebbe arrivare questa sera, con la gara in programma in Albania contro la selezione albanese.

Damascan e compagni saranno dunque impegnati contro l’Albania per cercare di centrare una difficile qualificazione ad Euro 2020. La Moldavia si trova infatti al penultimo posto del girone H, con tre soli punti conquistati in tre gare. Tre sono anche le lunghezze dal secondo posto, attualmente occupato da una Francia difficile da spodestare. In ogni caso Damascan cercherà di trovare continuità questa sera. Nella vittoria della scorsa settimana contro Andorra, l’attaccante si era infatti messo in mostra per alcune buona giocate, senza riuscire però a trovare il gol. L’obiettivo è dunque quello di continuare sulla strada intrapresa, trovando un’altra buona prestazione.